Außergewöhnliches Gesicht: Anya Taylor-Joy wurde gemobbt

Anya Taylor-Joy (26) teilt einen privaten Teil ihrer Vergangenheit mit der Öffentlichkeit! Die argentinisch-britische Beauty gehört aktuell zu den gefragtesten Schauspielerinnen in der Filmbranche. Neben ihrem Talent hat sie sich mit ihrem koketten Auftreten und ihrem außergewöhnlichen Gesicht einen Namen gemacht. Heute wird die 26-Jährige von zahlreichen Fans für ihr Äußeres geliebt, doch früher sah das noch anders aus: Anya ist wegen ihres außergewöhnlichen Gesichts in der Schule gemobbt worden!

Das enthüllte sie nun in der "The Drew Barrymore Show". Das Mobbing sei mit ein Grund gewesen, warum sie die Schule mit 16 abgebrochen hat – hauptsächlich habe sie das aber für ihre Schauspielkarriere getan. Doch Anya musste da nicht alleine durch: "Ich hatte wirklich großes Glück mit meinen Eltern. Als ich damals wegen meines Aussehens in der Schule gemobbt wurde, erklärte meine Mama mir: 'Man sollte eigentlich auf das Innere eines Menschen achten. Aber in der Schulzeit achtet niemand auf so etwas.'"

Weiter schilderte Anya: "Eigentlich geht es ja nicht nur um das Äußere – es geht darum, ob man das Herz eines Menschen liebt. Ich muss meiner Mutter wirklich ein großes Lob für diese wertvolle Lektion aussprechen." Ihre Mama habe ihr damit sehr geholfen.

Anzeige

Getty Images Anya Taylor-Joy bei der Premiere von "The Northman"

Anzeige

Getty Images Anya Taylor-Joy bei der Premiere von "The Northman"

Anzeige

Getty Images Anya Taylor-Joy, Schauspielerin

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de