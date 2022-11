Autsch! Hilaria Baldwins Tochter (1) hat ein blaues Auge

Hilaria Baldwin (38) gibt ein schockierendes Mama-Update! Gemeinsam mit dem Schauspieler Alec Baldwin (64) hat die Influencerin stolze sieben Kinder – ihren jüngsten Spross Ilaria Catalina Irena hat sie erst vor ein paar Wochen zur Welt gebracht. Mit so vielen Kids ist der Trubel zu Hause natürlich vorprogrammiert. Doch für einen Moment ging es jetzt ein bisschen zu wild zu: Hilaria und Alecs kleine Tochter María Lucía hat sich bei einem Sturz ein blaues Auge geholt!

Es ist wohl der Albtraum jeder Mama. Via Instagram veröffentlichte die einstige Yoga-Trainerin ein schlimmes Foto von María: Die Einjährige hat ein dickes Veilchen und Kratzer am rechten Auge! Doch was ist bloß passiert? "Ich war mit meinen vier Ältesten unterwegs, als dieser schreckliche Anruf kam, bei dem mir das Herz in die Hose gerutscht ist", berichtete Hilaria in der Bildunterschrift. "Marilú ist hingefallen und hat sich das Gesicht an einem Tischbein aus Metall angeschlagen. Sie ist Gott sei Dank okay, es war nur beängstigend." Das blaue Auge werde María jetzt aber eine Weile haben.

Normalerweise bekommt Hilaria für jede Kleinigkeit einen Shitstorm – und wird als Mutter oft kritisiert. Unter dem Posting finden sich jedoch fast ausschließlich Besserungswünsche: "Das muss ein großer Schock gewesen sein! Zum Glück geht es euch allen gut. Du bist trotzdem eine gute Mama, so etwas passiert", tröstete sie eine Followerin.

Instagram / hilariabaldwin Hilaria und Alec Baldwins Tochter María Lucía

Instagram / hilariabaldwin Hilaria und Alec Baldwins Tochter María Lucía

Getty Images Alec Baldwin mit seiner Familie beim Hamptons International Film Festival 2022

