Sieben Kinder: Hilaria Baldwin zeigt ihren After-Baby-Body!

Hilaria Baldwin (38) gewährt weitere Einblicke in ihr Leben als Siebenfach-Mama! Die US-amerikanische Yoga-Expertin und ihr Mann Alec Baldwin (64) haben vor wenigen Wochen tolle Neuigkeiten aus ihrem Privatleben publik gemacht: Das Paar durfte sein siebtes gemeinsames Kind – die kleine Tochter namens Ilaria Catalina Irena – auf der Welt begrüßen. Schon kurz nach der Geburt zeigt sie ihren Körper nun in einem eleganten Abendkleid: Jetzt präsentierte Hilaria ihren After-Baby-Body in den sozialen Medien!

In ihrer Instagram-Story veröffentlichte Hilaria jetzt einen Schnappschuss, auf dem sie ihren Körper in Szene setzt: Auf dem Foto posiert das Großfamilienoberhaupt schon wenige Wochen nach der Entbindung in einem hautengen schwarzen Kleid mit tiefem Ausschnitt – und dabei präsentiert sie ihre Körpermitte im Profil. "Meine Wölbung sechs Wochen nach der Geburt", schrieb sie zu der Aufnahme.

Aber wie sieht es bei Hilaria nach Kind Nummer sieben eigentlich in Sachen Familienplanung aus? Im Interview mit Us Weekly betonte die Autorin zwar, dass sie nach sieben Kindern das Gefühl habe, fertig zu sein – doch so ganz abgeneigt ist sie wohl doch nicht... "Nach sieben Kindern habe ich das Gefühl, dass ich es bin, aber es geht sowohl um Alec als auch um mich – die Zeit wird es also zeigen!", erklärte sie nämlich.

Getty Images Alec Baldwin mit seiner Familie beim Hamptons International Film Festival 2022

Instagram / hilariabaldwin Hilaria Baldwin im November 2022

Getty Images Hilaria Baldwin bei einer Gala in New York

