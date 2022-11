Das isst Eva Mendes am liebsten in Fast-Food-Restaurants!

Eva Mendes (48) lässt es sich schmecken! Die Schauspielerin ist seit 2011 mit Ryan Gosling (42) in einer Beziehung. Das Paar hat inzwischen sogar schon zwei Töchter. Da Eva und Ryan aufgrund ihrer Jobs als Schauspieler viel reisen müssen, werden die Kids auch immer mitgenommen. Zuletzt erst erzählte Eva, dass ihre Töchter sogar einen australischen Dialekt sprechen, weil sie sich zuletzt eineinhalb Monate dort aufgehalten haben. Nun war die "Hitch"-Darstellerin wieder in Australien und erzählte von ihrer Lieblingsbestellung bei McDonalds!

Als McHappy-Day-Botschafterin besuchte Eva Mendes vergangenen Freitag ein Ronald McDonald House in Sydney. Dort enthüllte die Beauty im Gespräch mit der australischen Daily Mail, welches Gericht sie bevorzugt: "Oh, ganz einfach. Was für eine tolle Frage. Pommes, natürlich." Sie fügte noch hinzu: "Vanille-Shake und dann taucht man die Pommes in den Vanille-Shake, ganz klar." Und wieso Pommes ihre Favourites sind, machte sie auch klar. "Ich bin sicher, dass sich die Pommes nicht verändern, egal wo man ist. Die gibt es in jedem McDonald's. Und ich persönlich gehe auch selbst hin."

Passend zum Thema trug die Schauspielerin Socken der Fast-Food-Kette, auf denen ein Big Mac und Pommes abgebildet sind. Die Socken sollen umgerechnet fast fünf Euro kosten und werden an das Ronald McDonald House Charities Australia gespendet. Dadurch sollen Familien mit kranken Kindern unterstützt werden.

