"Krasse Aura": Das sollte Gina Alicias Mr. Right mitbringen

Gina Alicia spricht offen über ihren Traummann. In den vergangenen Jahren nahm die Duisburgerin an zahlreichen Datingformaten teil. So war sie beispielsweise bereits in Ex on the Beach, Temptation Island oder zuletzt bei Are You The One – Reality Stars in Love zu sehen. Die ganz große Liebe fand sie dabei bisher allerdings nicht. Im Promiflash-Interview verriet Gina nun, was ihr Mr. Right alles mitbringen muss.

"Also was mich fesselt, ist jemand, der komplett außergewöhnlich aussieht", begann die 24-Jährige zu erzählen. Generell fühle sie sich von Männern angezogen, die nicht dem typischen Schönheitsideal von dunklen Haaren mit Bart entsprächen. Südländer seien demnach so gar nicht ihr Typ. Zudem sei es ihr sehr wichtig, dass ihr zukünftiger Partner "eine krasse Aura" habe. "Er muss den Raum mit seiner Anwesenheit füllen. Er muss einfach sehr präsent sein – das ist mir bei einem Mann wichtig", erklärte sie im Promiflash-Interview.

Auf Intelligenz und eine gewisse Körpergröße lege die ehemalige Reality Shore-Teilnehmerin ebenfalls großen Wert. "Das so miteinander kombiniert: Gut riechen, guten Style, gepflegt sein und außergewöhnlich präsent – das ist für mich die perfekte Mischung", fasst Gina ihre Präferenzen noch einmal abschließend zusammen.

Instagram / ginaaliciaofficial Gina Alicia, Reality-TV-Star

Instagram / ginaaliciaofficial Gina Alicia im November 2022

Instagram / ginaaliciaofficial Gina Alicia im September 2022

