Marvel-Zukunft: So geht es für Zoe Saldana weiter!

Zoe Saldana (44) äußert sich ehrlich zu ihrer Schauspiel-Zukunft! Die US-amerikanische Schauspielerin spielte schon in so einigen bekannten Filmen mit, unter anderem war sie schon neben Johny Depp in Fluch der Karibik oder in Avatar in der weiblichen Hauptrolle zu sehen. Aktuell ist sie mit der US-Miniserie "From Scratch" in aller Munde. Vor allem machte sie aber auch schon mit einer Reihe von Marvel-Produktionen auf sich aufmerksam. In einem Interview hat Zoe jetzt angedeutet, wie ihre Zukunft bei Marvel aussieht.

Nächstes Jahr soll "Guardians of the Galaxy Vol. 3" endlich in die Kinos kommen. Darin spielt die 44-Jährige die Rolle der Gamora. Nach einer Reihe von Marvel-Produktionen stellt sich jetzt die Frage: Wird das die letzte sein für Zoe? Im Interview mit Variety sagte die Schauspielerin: "Ich kann nie zu etwas Nein sagen – aber dieses grüne Make-up? Ich wäre nicht traurig, wenn so was nicht nochmal vorkommen würde". Zoe fügte hinzu: "Ich vermisse Gamora, aber die Anrufe um 3:30 Uhr morgens, die fünfstündigen Make-up-Sitzungen und die anschließenden Besuche beim Dermatologen fehlen mir nicht."

Wie spektakulär ihre Make-up-Transformation während der Vorbereitungen zum Dreh immer war, teilte Zoe bereits Anfang des Jahres mit ihren Fans via Instagram. Sie musste jedoch das Video aus dem Netz nehmen, weil sie darin versehentlich Informationen zum Film preisgegeben hatte. Kurz darauf lud sie aber eine korrigierte Version hoch.

Landmark Media Press and Picture / ActionPress Zoe Saldana in "Guardians of the Galaxy Vol. 2"

Netflix / Noam Galai Zoe Saldana bei der Weltpremiere von "The Adam Project", New York

Instagram / zoesaldana Zoe Saldana im Februar 2022

