Sylvie Meis teilt ein ungeschminktes Selfie vom Wellness-Tag

Sylvie Meis (44) weiß, ihre natürliche Schönheit in Szene zu setzen. In der Vergangenheit sprach die TV-Moderatorin bereits mehrfach darüber, dass sie sich für ihr Aussehen bereits das ein oder andere Mal unters Messer legte. So fing sie mit Mitte 30 beispielsweise mit Fillern und Co. an. Doch nun zeigte sie sich von einer ganz neuen Seite: Im Netz präsentierte Sylvie sich ganz natürlich und ohne Make-up.

Auf ihrem Instagram-Account veröffentlichte die ehemalige The Masked Singer-Kandidatin jetzt ein ungeschminktes Selfie, mit dem sie ihre Fans begeisterte. Am vergangenen Sonntag gönnte sich die gebürtige Niederländerin offenbar etwas Zeit für sich allein. In einem luxuriösen Spa-Hotel in Hamburg ließ Sylvie die Seele baumeln, wie ihrem Post und ihrer Story zu entnehmen ist. Augenscheinlich genoss die 44-Jährige diese kleine Auszeit sehr, denn auf dem Schnappschuss lächelt sie erholt in die Kamera. In ihrer Story teilte die Beauty ebenfalls einige Eindrücke ihres Wellness-Tages. So postete sie beispielsweise ein Foto einer Massageliege oder einen kurzen Clip der Sauna. "Dieser Tag war eine wahre Wonne und ich bin definitiv für eine anstrengende Woche gewappnet", schwärmte sie im Anschluss.

Unter dem Post brachten viele Follower ihre Begeisterung über die Aufnahme zum Ausdruck. "Wie kann man so schön sein?", "Wunderschön" oder: "Du brauchst gar kein Make-up", lauteten nur einige der entzückten Kommentare. "Sylvie, eine der schönsten Frauen überhaupt", schwärmte ein weiterer Fan.

Instagram / sylviemeis Sylvie Meis, TV-Moderatorin

Instagram / sylviemeis Sylvie Meis im November 2022

Instagram / CeB5NhYIscg Sylvie Meis im Mai 2022

