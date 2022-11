Bei Premiere: Jessica Chastain präsentiert sich in Neongrün

Jessica Chastain (45) zieht all Blicke auf sich! Die Schauspielerin kann bereits auf erfolgreiche Monate zurückblicken. Neben zahlreichen Projekten in Film und Fernsehen gewann sie im diesjährigen März den Oscar als beste Hauptdarstellerin für ihre Rolle in "The Eyes of Tammy Faye". Für die Premiere ihrer neuen Serie warf sich die Hollywood-Schönheit in ein ganz besonderes Outfit. Auf dem roten Teppich posierte sie in leuchtendem Neongrün.

Bei der Premiere von "George & Tammy" in Los Angeles setzte Jessica in ihrem rückenfreien, neongrünen Kleid mit drapiertem Kragen ein modisches Statement. Das Michael Kors-Kleid wurde nur von einem dünnen und im Nacken zusammengebundenen Träger gehalten. Das stilvolle Outfit brachte ihre sportliche Figur zur Geltung, während sie fröhlich für eine Reihe von Fotos posierte. Ihr Make-up war klassisch gehalten und bestand aus einem golden schimmernden Lidschatten, schwarzem Eyeliner und Mascara sowie einem rosafarbenen Satin-Lippenstift.

Die Oscar-Preisträgerin wurde bei der Veranstaltung von ihrem Co-Star Michael Shannon (48) begleitet. Auch er zeigte sich bei der Premiere in bester Verfassung. Der Schauspieler trug einen klassischen schwarzen Anzug, ein schlichtes marineblaues Hemd und dazu eine passende Krawatte.

