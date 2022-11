Gerard Piqué lässt mit Söhnen Seele bei Fußballspiel baumeln

Gerard Piqué (35) liebt den Fußball und seine Söhne lieben ihn auch! Der einstige Kicker galt als einer der besten Verteidiger der Welt. Erst Anfang des Monats kündigte er an, seine Fußballkarriere an den Nagel zu hängen. Nichtsdestotrotz liebt er den Fußball nach wie vor. Mit dieser Liebe scheint er auch seine zwei Söhne Milan und Sasha angesteckt zu haben. Gemeinsam ließ das Trio jetzt bei einem Match die Seele baumeln!

Im Stadion Camp de Futbol Prada de Moles in Encamp in Spanien verfolgten Vater und Söhne gespannt das Spiel zwischen dem FC Andorra und dem Club Deportivo Lugo. Gerard saß in der Mitte seiner Jungs. Die drei Männer wirkten sehr vertraut miteinander. Der 35-Jährige wurde von Paparazzi abgelichtet, als er seinen Sohn Sasha zärtlich umarmte.

Erst im Juni hatten Shakira (45) und der Sportler ihre Trennung bekannt gegeben. Anfang dieses Monats unterzeichneten beide eine außergerichtliche Einigung über das Sorgerecht ihrer Kinder. Shakira wird mit den Jungen nach Miami ziehen. Dort hat die Sängerin früher gelebt und erhofft sich eine geschütztere Privatsphäre als sie die bislang erhält, äußerte sie in einer Erklärung, auf die sich Mail Online beruft.

MEGA Collage: Gerard Piqué mit seinen Söhnen im Stadion, November 2022

Getty Images Shakira und Gerard Piqué, September 2019

Action Press / Splash News Shakira mit ihren Söhnen Sasha und Milan im Juni 2022

