"Hochzeit auf den ersten Blick"-Fans von Natascha entsetzt

Die Zuschauer können Nataschas Verhalten nicht nachvollziehen. Am Montagabend flimmerte die finale Folge der diesjährigen Hochzeit auf den ersten Blick-Staffel über die Fernsehbildschirme und zog die Fans in ihren Bann. Vor allem die Kandidatin Natascha spaltete die Gemüter: Die Rettungssanitäterin konnte ihrem Match Dennis nichts abgewinnen und entschied sich für die Scheidung. Dennoch wolle sie mit dem Innendienstmitarbeiter in Kontakt bleiben und schauen, was passiert. Die Fans sind davon ziemlich entsetzt!

"Sagen wir doch, wie es ist: Natascha findet Dennis scheiße, aber sie hält ihn sich warm, weil der sofort springen würde, wenn sie ruft. Vielleicht braucht sie ihn noch mal. Wohnung renovieren, Geld leihen, Steuern...", hetzte ein aufgeregter User auf Twitter gegen die 30-Jährige. "Mehrere Chancen ok, aber Natascha tut ja gar nichts, um sich auch nur eine zu verdienen", regte sich ein weiterer Zuschauer im Netz auf.

Vor allem Dennis tue ihnen sehr leid. Während die Eschweilerin schon während der Flitterwochen mit ihrer Ehe abgeschlossen hatte, hoffte der 28-Jährige noch auf eine Wendung. "Wünsche Dennis ganz viel Glück für seine Zukunft. Er ist ein feiner Kerl und er hat es verdient nach der Nullnummer mit dieser Natascha", äußerte ein mitfühlender Fan der Show auf Twitter.

