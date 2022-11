"Hochzeit auf den ersten Blick"-Natascha pflaumt Dennis an

Bröckelt diese Ehe bereits in den ersten Tagen? Dennis und Natascha gaben sich bei Hochzeit auf den ersten Blick das Jawort, obwohl sie sich noch nie zuvor begegnet sind. Nun lernen sie sich auf der gemeinsamen Hochzeitsreise kennen – doch schon zu Beginn kriselt es ganz schön. Nachdem Natascha ihrem Mann aus dem Nichts eine Ansage macht, gerät die Ehe der beiden bereits nach kurzer Zeit ins Wanken.

In den Flitterwochen ging es für das frischvermählte Paar nach Ibiza. Doch schon beim ersten Abendessen ist die Stimmung distanziert und angespannt. Natascha störte unter anderem auch diese Situation: "Das Abendessen hätte ich mir wirklich ganz locker vorgestellt, dass man auch ein gleiches Getränk trinkt – ich habe einen Wein getrunken und er ein Bier. Da hätte ich mir auch gewünscht, dass er auf meine Trinkweise eingeht", erklärte die Rettungssanitäterin. Außerdem brauche sie noch etwas Zeit, um Nähe zuzulassen. "Aber wenn du nicht damit klarkommst, dann müssen wir halt getrennte Wege gehen, dann ist das einfach so", machte sie ihm plötzlich eine Ansage und warf ihm später vor, sich ihr gegenüber patzig zu verhalten.

Das hat Dennis ziemlich mitgenommen: "Am meisten verunsichert hat mich am ersten Abend, dass sie direkt die negativen Sachen an mir genannt hat und im Gegenzug nichts Positives." Als die beiden am nächsten Tag eine Bootstour machen, gibt Natascha zu, dass Dennis gar nicht ihr Typ sei: "Ich habe die letzten Tage auch einfach gemerkt, dass ich ihn nicht anziehend finde, von der Optik und vom Charakter her", gab sie zu. Den Innendienstmitarbeiter verletzte das ganz schön und sie zogen sich mit gemischten Gefühlen zurück.

"Hochzeit auf den ersten Blick" – acht Episoden ab 3. Oktober 2022 immer montags um 20:15 Uhr in SAT.1 und auf Joyn.

