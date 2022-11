Im Babyglück: Amy Childs verrät Geschlechter ihrer Zwillinge

Amy Childs (32) darf sich doppelt freuen! Ende Oktober verkündete die ehemalige The Only Way Is Essex-Darstellerin ihr Babyglück. Die britische Fernsehpersönlichkeit, der sogar eine eigene Reality-Serie gewidmet wurde, erwartet mit ihrem Partner Billy Delbosq Zwillinge! Vier Kinder hatte sie bereits mit in die Beziehung gebracht. Der neue Nachwuchs soll ihr Glück nun perfekt machen. Jetzt hat Amy sogar die Geschlechter ihrer ungeborenen Zwillinge verraten!

Auf Instagram lässt das Paar seine Fans an seinem Babyglück teilhaben. In einem Clip, den sie auf der Plattform teilten, erfahren sie selbst zum ersten Mal von den Geschlechtern. Mittels zwei riesiger Ballons soll das Geheimnis gelüftet werden. Bevor sie die Bombe oder in diesem Fall die Ballons platzen lassen, spekulieren die beiden, was es nun werden würde. "Ich glaube, es werden zwei Jungen", zeigt sich Amy sicher. Billy stimmt ihr zu. Mit einem Ballon behält das Paar recht. Doch in dem anderen befindet sich rosafarbenes Konfetti – es sind ein Junge und ein Mädchen!

Wie Amy zu Anfang des Videos verrät, sei es ihr Traum, zwei Mädchen zu bekommen. Jeweils ein Junge und ein Mädchen seien jedoch ebenfalls "wundervoll", wie sie hinzufügt. Ganz wie es aussieht, sind die Wünsche der Vielfach-Mama erhört worden.

Getty Images Amy Childs, Billy Delbosq and Tochter Polly

Instagram / amychilds1990 Amy Childs im Oktober 2021

Instagram / amychilds1990 Amy Childs und Billy Delbosq

