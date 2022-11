Jay Leno: Kollege verrät, wie sein Gesundheitszustand sei

In seiner womöglich schwersten Zeit ist Jay Leno (72) nicht alleine! Der ehemalige "The Tonight Show"-Moderator hatte Mitte November einen schweren Unfall. Als der Autoliebhaber in seiner Garage an einem Fahrzeug herumgeschraubt hatte, entfachte ein Benzinbrand, durch den er schwerste Verbrennungen erlitt. Neun Tage verbrachte er im Anschluss in einer Klinik, wo er sich einer chirurgischen Exzision und einer Transplantation der Verbrennungen unterzog. Jetzt äußert sich sein Komiker-Kollege Jerry Seinfeld (68) über den Gesundheitszustand von Jay!

Im Interview mit Extra beruhigte Jerry Seinfeld die Fans des 72-Jährigen: "Er wird wieder gesund", sagte er zuversichtlich. "Sie müssen es in Ordnung bringen, aber zum Glück ist er nicht weit von Beverly Hills entfernt", weiß der Amerikaner. Er könne sich vorstellen, dass sein Kumpel dort die bestmögliche Unterstützung für seine Genesung erhalte, die er brauche. Mit einem halben Augenzwinkern scherzte er noch: "Er war vorher nicht so schön anzusehen, also..."

Auch Jays Arzt hatte sich zwei Tage nach dem Vorfall an die Öffentlichkeit gewandt. "Ich gehe davon aus, dass er sich vollständig erholen wird. Ob es sich um Überbleibsel dieser Verletzung handelt, lässt sich noch nicht sagen." Jays Verletzungen seien zwar schwerwiegend, aber sein Zustand wäre gut, soll sein Arzt in einer Erklärung gesagt haben, die People vorliegt.

Anzeige

Getty Images Jerry Seinfeld im Oktober 2016

Anzeige

Getty Images Jay Leno in New York, Oktober 2018

Anzeige

Getty Images Jay Leno im August 2022

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de