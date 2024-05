Unlustig? Das hat Jerry Seinfeld an Howard Stern auszusetzen

Seit den 1970er Jahren ist Howard Stern (70) ein erfolgreicher Radiomoderator. In seiner "Howard Stern Show" konnte er schon zahlreiche bekannte Gäste empfangen und fiel durch sein unkonventionelles und provokantes Auftreten auf. Viele empfinden seine Talkradio-Sendung als lustig – Jerry Seinfeld (70) geht es da scheinbar anders. Im "Fly on the Wall"-Podcast spricht der Comedian mit Dana Carvey (68) und David Spade (59) über die Popularität von Podcasts und offenbart: Für ihn gibt es viel bessere Shows als die von Howard! "Howard ist interessant. Howard ist ein großartiger Interviewer, aber ich meine, können wir offen sprechen? [...] Seien wir ehrlich, er ist übertroffen worden", erklärt er. Für ihn sei der Podcast von Dana und David, der beste, den es gibt. "Weil ihr nett zusammenspielt. Es ist glatt, ihr springt nicht aufeinander los, was sonst nervig ist, wenn man zuhört", lobt Jerry die beiden Moderatoren.

Doch nur ein paar Stunden nach der Veröffentlichung der Podcast-Folge scheint der "Seinfeld"-Star seine Kritik zu bereuen! Gegenüber Page Six entschuldigt sich Jerry nämlich bei Howard: "Ich fühle mich wirklich schlecht für das, was ich in einem Gespräch mit David Spade und Dana Carvey über meinen Freund Howard Stern gesagt habe", gesteht er. Er habe eigentlich ausdrücken wollen, dass es mittlerweile eine Flut an Podcasts gebe, wählte aber die falschen Worte. "Natürlich ist keine dieser kleinen Shows eine Bedrohung für seine Riesenshow. [...] Es tut mir leid, Howie. Ich liebe dich immer noch. Bitte verzeih mir", führt Jerry weiter aus. Eine Reaktion seitens Howard gibt es bis dato noch nicht.

Es ist nicht das erste Mal, dass Jerry seine Showbusiness-Kollegen kritisiert. Erst vergangenen März äußerte sich der 70-Jährige zu seiner Zusammenarbeit mit Hugh Grant (63). Die beiden lernten sich am Set des Comedy-Dramas "Unfrosted" kennen, bei dem er Regie führte. "Wir haben uns oft gestritten. Es ist eine Qual, mit ihm zu arbeiten. Er ist furchtbar", offenbarte er während eines Auftritts in der "The Tonight Show". Hugh habe ihn aber deshalb vorgewarnt. "Er sagt dir, bevor du mit ihm arbeitest: 'Du wirst es hassen.' Und er hat so recht", gestand er belustigt.

Jerry Seinfield, Schauspieler und Regisseur

Hugh Grant, Schauspieler

