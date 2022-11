"Lieblingsmensch": Justin Bieber gratuliert seiner Hailey!

Happy Birthday Hailey (26)! Die Ehefrau von Justin Bieber (28) feiert heute, am 22. November, ihren Geburtstag. Bereits seit fast fünf Jahren ist das Model mit dem ehemaligen Teenie-Star verheiratet. Zuletzt hatte es viel Wirbel um einen angeblichen Zickenkrieg zwischen der Medien-Bekanntheit und Justins Ex Selena Gomez (30) gegeben. Mit einem gemeinsamen Foto waren die beiden Beautys gegen die Gerüchte vorgegangen. Justin teilte jetzt einen sehr liebevollen Post zum Geburtstag seiner Frau.

Der Popsänger teilte einige süße Schnappschüsse und Knutschfotos mit seiner Liebsten auf Instagram. Dazu fand er zärtliche Worte: "Herzlichen Glückwunsch zum Geburtstag! An meinen Lieblingsmenschen. Du machst das Leben magisch. [Ich bin] besessen von allem an dir. Liebe dich Bum Bum."

Scheinbar geht es auch im Bett der Eheleute nach so einer langen Zeit noch heiß her. Hailey hatte vergangenen Monat im "Call Her Daddy"-Podcast offen über das Sexleben mit dem "Yummy"-Interpreten gesprochen. Einen Dreier hatte sie dabei zwar ausgeschlossen, aber verraten, dass ihre Lieblingsposition Doggy Style sei.

Anzeige

Instagram/justinbieber Justin und Hailey Bieber, 2022

Anzeige

Instagram / haileybieber Hailey und Justin Bieber

Anzeige

Instagram / haileybieber Sänger Justin Bieber mit seiner Frau Hailey

Anzeige

Wie findet ihr Justins Glückwünsche an Hailey? Richtig süß! Nicht so mein Fall. Abstimmen Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de