Motsi Mabuse teilt süßen Familienclip zu Evgenijs Geburtstag

Motsi Mabuse (41) ist immer noch so verliebt wie am ersten Tag. Seit 2017 ist sie mit ihrem Evgenij Voznyuk verheiratet. Für die Profitänzerin ist es bereits die zweite Ehe, aber es scheint die Richtige zu sein: Wenn sich das Paar mal zu seltenen Anlässen privat im Netz zeigt, ist ihnen die innige Beziehung anzusehen. Ein solcher Moment war Evgenijs Geburtstag: Motsi schickte ihrem Liebsten eine süße Liebeserklärung.

Auf Instagram postete Motsi ein kurzes Video ihres Partners zusammen mit der gemeinsamen Tochter. Darin bringt der stolze Papa der Vierjährigen einige Tanzschritte bei. "Happy Birthday an den allerbesten Papa. Den allerbesten Ehemann", richtete der Let's Dance-Star liebevolle Worte an das Geburtstagskind. "Du bist einer der liebsten Menschen, die mir je begegnet sind." Unter das niedliche Video setzte sie noch eine Menge Herzen.

Ihre Fans scheinen von dem kleinen Einblick in Motsis Privatleben genauso berührt zu sein wie sie selbst, denn der Clip wurde fleißig mit Herz-Emojis kommentiert. "So süß und so schön. Alles Gute zum Geburtstag", gratulierte eine Userin. Und auch prominente Freunde sendeten Grüße und liebe Worte. "Ihr glücklichen Süßen. Ihr seid gesegnet", schrieb unter anderem Model und "Let's-Dance"-Fan Daniela Michalski.

Instagram / motsimabuse Motsi Mabuses Ehemann Evgenij Voznyuk und ihre Tochter, 2022

AEDT / SplashNews Motsi Mabuse und Evgenij Voznyuk, Tänzer

Instagram / motsimabuse Evgenij Voznyuk, Motsi Mabuse und ihre gemeinsame Tochter

