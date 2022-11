Offiziell: Mick Schumacher fährt nicht mehr in der Formel 1

Mick Schumacher (23) wird nicht länger ein Teil der Formel 1 sein. Seit 2021 geht der Sohn des siebenmaligen Weltmeisters Michael Schumacher (53) in der Königsklasse des Automobilsports an den Start. Doch damit ist nun vorerst Schluss, denn: Sein Team Haas F1 hat den Vertrag mit dem 23-Jährigen nicht verlängert. Für Mick besteht jedoch noch die Möglichkeit, als Ersatzfahrer in der Formel 1 an den Start zu gehen. Allerdings wird derzeit gemunkelt, dass er bald zu Mercedes wechseln könnte.

