Ohne Aleks? "Temptation Island V.I.P."-Christina wandert aus

Christina Dimitriou (30) zieht es ins Ausland. Die Reality-TV-Schönheit und ihr Partner Aleksandar Petrovic (31) testen aktuell bei Temptation Island V.I.P. ihre Treue. Der ehemalige Love Island-Teilnehmer könnte die Härteprobe allerdings nicht bestehen, denn er entwickelt anscheinend Gefühle für eine der Verführerinnen. Vanessa Nwattu scheint es dem Reality-TV-Star angetan zu haben. Ob Aleks und Christina noch zusammen sind, ist nicht bekannt. Nun scheint die Beauty aber ins Ausland zu ziehen – alleine.

In ihrer Instagram-Story verriet sie ihren Fans: "Ich bin in Griechenland aktuell und ich glaube, im Ausland kann es einem Menschen immer nur geht gehen. Ich bin hier aus bestimmten Gründen, habe jetzt hier auch eine Wohnung und bleibe jetzt auch erst mal hier." Dann fügte sie hinzu, dass sie im Dezember aber nochmal wiederkomme. "Die letzte Zeit war ich immer in Hotels und Airbnbs und jetzt habe ich wie gesagt meine Wohnung. Ich bin auch sehr happy darüber", fügte sie schlussendlich hinzu.

Aber Christina räumte auch ein: "Es ist halt aber wieder ganz neu hier zu sein – und gerade alleine, ohne Familie und wenig Freunde. Das ist ein bisschen anders, aber passiert." Doch die Beauty blickt positiv in die Zukunft: "Es kommt immer was Besseres."

RTL Aleksandar Petrovic und Vanessa Nwattu bei "Temptation Island V.I.P."

Instagram / christinadimitriou_official Christina Dimitriou, Reality-TV-Star

Instagram / christinadimitriou_official Christina Dimitriou im Januar 2022

