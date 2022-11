Selbstverliebt? Justin Bieber behauptet, gut im Bett zu sein

Justin Bieber (28) ist wohl von sich überzeugt. Der Sänger und Hailey Bieber (26) sind seit vier Jahren miteinander verheiratet. Seitdem sind die beiden unzertrennlich und offenbaren ihre Liebe zueinander hin und wieder mal mit niedlichen Schnappschüssen im Netz. Der neueste Post des "No Brainer"-Interpreten könnte nun jedoch Aufschluss über ihr Sexleben geben: Justin behauptet, gut im Bett zu sein.

Auf Instagram postete der gebürtige Kanadier ein Bild von sich, das ihn sitzend auf einer Autorückbank zeigt. Dabei trägt er einen hellen flauschigen Pullover mit einer braunen Perücke sowie einer schwarzen, sportlichen Sonnenbrille. In diesem ausgefallenen Look starrt der Musiker auf sein Handy. "Ich sehe gut aus, ich rieche gut, ich fühle mich gut. Und ich kann gut Liebe machen", schrieb Justin dazu. Offenbar erlaubte sich der "Stay"-Interpret damit einen Scherz – denn ob er tatsächlich so gut im Bett ist, kann nur seine Frau Hailey bezeugen.

Justins Fans reagierten begeistert und amüsiert zugleich auf seinen Beitrag. Das beweisen die rund 1,6 Millionen Likes, die sein Post binnen neun Stunden erhalten hat. Die Kommentare unter dem Bild bestehen wegen seines scherzhaften, selbstverliebten Spruchs hauptsächlich aus lachenden Emojis.

Instagram / justinbieber Justin Bieber im November 2022

Instagram / justinbieber Hailey und Justin Bieber im November 2022

Getty Images Justin Bieber auf dem Coachella-Festival im April 2022

