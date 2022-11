Selten! Lisa Mantler postet ein Bild mit ihrem Verlobten

Lisa Mantler (20) ist überglücklich! Gemeinsam mit ihrer Zwillingsschwester Lena (20) ist die gebürtige Stuttgarterin auf Social Media ein echter Megastar. Doch auch privat könnte es bei ihr kaum besser laufen. Im Juni machte sie öffentlich, dass ihr Liebster um ihre Hand angehalten hat. Mit weiteren Details zu ihrem Liebesleben hält sie sich jedoch weitestgehend zurück. Nun machte sie aber eine seltene Ausnahme und teilte ein süßes Bild mit ihrem Verlobten!

In ihrer Instagram-Story veröffentlichte die Webvideoproduzentin ein Selfie, auf dem zu sehen ist, wie sie und ihr Liebster scheinbar in einem Auto sitzen. Beide wirken sehr glücklich miteinander: Während Lisa einen Kussmund macht, blickt ihr Partner mit einem leichten Lächeln in die Kamera. Zudem versah der Webstar die Aufnahme mit einem kleinen weißen Herz-Emoji.

Vor wenigen Wochen hatte Lisa bereits rührende Worte an ihren Zukünftigen gerichtet. "Ich werde die Liebe meines Lebens heiraten", schwärmte die 20-Jährige. Eine Ehe bedeute für sie, sich für ihren Partner zu verpflichten, auch wenn das nicht immer einfach sein werde. Mit einer Hochzeit gehe für sie dennoch ein großer Wunsch in Erfüllung: "Denjenigen zu finden, mit dem ich den Rest meines Lebens verbringe... denjenigen auszuwählen und es vor meiner ganzen Familie, meinen Freunden und Gott deutlich zu machen. Das war schon immer ein Traum von mir."

Instagram / vidadelisa Lisa Mantler und ihr Verlobter im Juli 2022

Instagram / lisaandlena Lena und Lisa Mantler im Juli 2022

Instagram / vidadelisa Lisa Mantler und ihr Verlobter im November 2022

