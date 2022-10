"Liebe meines Lebens": Lisa Mantler schwärmt von Verlobtem

Lisa Mantler (20) scheint immer noch auf Wolke sieben zu schweben. Im vergangenen Juni hatte der TikTok-Star ganz überraschend bekannt gegeben, dass er sich mit seinem Partner verlobt hat. Nur wenige Wochen später teilte die gebürtige Stuttgarterin dann auch endlich ein Bild mit ihrem Verlobten im Netz. Immer wieder versicherte sie zudem, den richtigen Mann gefunden zu haben. Jetzt richtete Lisa erneut liebevolle Worte an ihren Partner.

Auf ihrem Instagram-Account veröffentlichte die 20-Jährige nun einen Schnappschuss, der ihren Ehemann in spe und sie offenbar kurz nach der Verlobung zeigt, denn auf dem Bild hält Lisa stolz ihren Ring in die Kamera. "Ich kann nicht glauben, dass es schon vier Monate her ist. Ich werde die Liebe meines Lebens heiraten", schwärmte der Webstar unter seinem Post. Lisa fuhr fort, dass es schon immer ein großer Traum von ihr gewesen sei, denjenigen zu finden, mit dem sie den Rest ihres Lebens verbringen wolle. "Ich bin superglücklich, dankbar und gespannt auf diese neue Reise, die ich nicht mehr alleine machen muss", schrieb sie abschließend voller Vorfreude auf die Zukunft.

In den Kommentaren freuten sich die Follower mit der blonden Beauty über ihr Liebesglück. "Ich wünsche euch beiden nur das Allerbeste" oder: "Du siehst so glücklich aus", lauteten nur einige entzückte Kommentare der Fans. Anderen Nutzern fiel hingegen auf, dass Lisa in den vergangenen Jahren unglaublich reif und erwachsen geworden ist.

Instagram / vidadelisa Lisa Mantler ist verlobt

Instagram / vidadelisa Lisa Mantler und ihr Verlobter, Juli 2022

Instagram / lisaandlena Lisa Mantler, TikTok-Bekanntheit

