Shitstorm für Katie Price nach Carl Woods' Untreue-Vorwürfen

Ist Katie Price (44) echt fremdgegangen? Das behauptete nun zumindest ihr Partner Carl Woods! Auf Social Media veröffentlichte das Model ein Video-Statement, in dem er behauptete, die TV-Bekanntheit sei ihm untreu gewesen – weswegen er die Beziehung endgültig beendet habe. Die Britin äußerte sich bisher nicht zu dem Thema. Stattdessen postete sie ihre Beiträge im Netz, als wäre nichts gewesen. Diese Aktion brachte Katie jetzt einen Shitstorm ein...

Via Instagram veröffentlichte die 44-Jährige fast zeitgleich mit Carls Botschaft ein Selfie mit ihrem Sohn Harvey Price (20). Darunter häufen sich Hasskommentare, die auf Katie abzielen: "Untreue? Wirklich? Wann wirst du endlich erwachsen?", stichelte ein Nutzer. "Ich verstehe nicht, warum du ein Bild mit Harvey postest, um den Spekulationen aus dem Weg zu gehen? Das Thema wird nicht von alleine verschwinden", betonte ein anderer. Auch auf diese Kommentare reagierte Katie bislang nicht.

Wie geht es Carl währenddessen? In seinem Statement zur Trennung betonte er: "Ich muss mich jetzt darauf konzentrieren, mich wieder aufzubauen und mein Leben wieder in den Griff zu bekommen." Er wolle sich auf sich selbst fokussieren, denn die Beziehung zu seiner Ex habe sich "erledigt".

Instagram / katieprice Harvey und Katie Price

Instagram / carljwoods Carl Woods und Katie Price im Mai 2022

Getty Images Carl Woods und Katie Price auf dem Weg ins Gericht

