Acht Monate nach Tom Parkers Tod: Witwe Kelsey ist verliebt

Kelsey Parker hat eine neue Liebe gefunden. Vor knapp acht Monaten musste die zweifache Mama einen schweren Schicksalsschlag verkraften: Ihr Mann Tom Parker (✝33) starb an einem Hirntumor. In dieser schweren Zeit ging sie immer wieder offen damit um, wie sehr sie unter seinem Verlust leidet. Kelsey bekam sogar eine eigene Serie über ihr Leben ohne ihren Tom. Nun scheint sich die Blondine allerdings wieder verliebt zu haben.

Freunde von Kelsey verrieten, dass sie acht Monate nach dem Tod ihres Mannes mit Sean Boggans anbandeln soll. Der 38-Jährige war bei der Hochzeit eines Freundes in Greenwich im vergangenen Monat an ihrer Seite, nachdem die beiden von gemeinsamen Freunden einander vorgestellt worden waren. "Es ist noch zu früh und sie hat viel zu tun, aber er hat sie so sehr unterstützt. Sie haben sich geküsst und sahen verliebt aus", verriet ein Gast gegenüber The Sun.

Die Quelle verriet außerdem, dass sie sich auf einer Hochzeit in Portugal kennengelernt und sich auf Anhieb gut verstanden hätten. Sean, der geschieden ist und zwei Kinder hat, soll bereits eine Reihe von Dates mit der Instagram-Influencerin gehabt haben.

Getty Images Tom Parker, Sänger

Instagram / being_kelsey Kelsey Parker, Schauspielerin

Instagram / being_kelsey Kelsey Parker, Schauspielerin

