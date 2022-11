Vor der Geburt: Kaley Cuoco und Tom genießen sonnige Auszeit

Kaley Cuoco (36) und Tom Pelphrey (40) machen sich eine schöne Zeit zu zweit. Im Oktober verkündete die The Big Bang Theory-Darstellerin, dass sie und ihr Liebster Eltern werden. Das Paar kann sich über eine kleine Tochter freuen. Im Netz hält die Schauspielerin ihre Follower immer wieder mit Updates auf dem Laufenden und verriet, dass sie bereits die Hälfte der Schwangerschaft hinter sich hat. Bis ihre Kleine endlich auf der Welt ist, genießen Kaley und Tom ihre Zweisamkeit noch einmal in vollen Zügen!

Auf ihrem Instagram-Account teilte Kaley am Montag einige niedliche Schnappschüsse von sich und ihrem Liebsten. Darauf ist ganz klar zu erkennen: Das Paar hat viel Spaß. "Fühlt sich wie im Himmel an", schrieb die werdende Mama zu den Selfies, auf denen die beiden die Sonnenstrahlen am Pool genießen. Auch ihren immer praller werdenden Babybauch hielt die 36-Jährige auf einem Schnappschuss ungefiltert in die Kamera.

In der kommenden Zeit will sich Kaley einzig und allein auf ihren Nachwuchs konzentrieren – auch wenn Tom am Liebsten noch vor der Entbindung den Bund der Ehe schließen würde. "Kaley sagt, dass ihr Leben in diesem Jahr auf Hochtouren läuft. Ihr Baby wird geboren, bevor sie und Tom ihren ersten Jahrestag haben. Obwohl ein Baby unterwegs ist, will sie es in ihrer Beziehung langsam angehen", plauderte ein Insider gegenüber Radar Online aus.

Instagram / kaleycuoco Kaley Cuoco und Tom Pelphrey

Instagram / kaleycuoco Kaley Cuoco im November 2022

Instagram / kaleycuoco Kaley Cuoco mit ihrem Partner Tom Pelphrey, Oktober 2022

