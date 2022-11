Vor Trennung: Katie Price und Carl Woods stritten heftig!

Katie Price (44) und Carl Woods gingen offenbar nicht im Guten auseinander. Am Dienstag hatte der Brite auf seinem Social-Media-Account die endgültige Trennung des Paares bekannt gegeben. Grund hierfür soll ein Seitensprung des Reality-Sternchens gewesen sein. Schon zuvor hatte es immer wieder Gerüchte über ein Liebes-Aus der beiden Turteltauben gegeben. Nun kommen weitere Details zur Trennung ans Licht: Katie und Carl sollen sich zuvor heftig gestritten haben.

Wie The Sun nun berichtete, sollen zwischen den einstigen Liebenden am Montagabend die Fetzen geflogen sein. Der Streit sei sogar so eskaliert, dass die Beauty gegen 21 Uhr die Polizei rief, weil sie sich um ihre Sicherheit und die ihrer Kinder sorgte. "Carl war wütend, nachdem er Texte von einem anderen Mann auf Katies Handy entdeckt hatte", schilderte eine Quelle. Er habe von der Influencerin sogar ihren Verlobungsring zurückverlangt, wovon diese jedoch nichts wissen wollte. Schon seit mehreren Monaten sei es zwischen dem Paar nicht mehr gut gelaufen. "Er ist zunehmend immer eifersüchtiger, seit im März bekannt wurde, dass sie ihrem Ex-Freund Kris Boyson vom Handy ihrer Tochter Princess aus eine SMS geschrieben hat", erzählte der Insider.

Dem Magazin liegt zudem eine Stellungnahme der Polizei vor. Dort ist zu lesen: "Wir haben auf einen Bericht über einen häuslichen Vorfall reagiert. Beamte waren vor Ort, um das Wohlergehen der Frau zu überprüfen". Weitere Ermittlungen zu dem Vorfall seien allerdings noch im Gange.

Anzeige

Raw Image LTD/MEGA Carl Woods und Katie Price im Juni 2022

Anzeige

Instagram / carljwoods Carl Woods und Katie Price im Mai 2022

Anzeige

Instagram / carljwoods Carl Woods und Katie Price

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de