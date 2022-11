Wie süß! Harper (11) backte Papa David Beckham einen Kuchen

Da hat sich Harper Seven Beckham (11) mächtig ins Zeug gelegt! Victoria (48) und David Beckham (47) haben neben ihrer Tochter noch drei Söhne: Brooklyn (23), Romeo (20) und Cruz (17). Wie stolz die Mama auf ihre Kids ist, stellt sie gerne im Netz zur Schau – nun schwärmt sie online von ihrer Tochter: Victoria teilte mit ihren Fans den Kuchen, den Harper für Papa David gebacken hatte.

In ihrer Instagram-Story teilte die Modedesignerin ein Bild von einem runden Schokoladenkuchen, auf dem in roter Glasur "Daddy" geschrieben steht. "Ein schöner Kuchen für Daddy", schrieb die 48-Jährige dazu. Doch der Kuchen war nicht das Werk von ihr, sondern das von ihrer Tochter. "Harper hat den gemacht, nicht ich", stellte sie klar. Offenbar wollte die Elfjährige ihrem Papa mit dieser süßen Geste etwas Gutes tun.

Vor wenigen Wochen teilte Victoria Fotos von ihrem Ausflug nach Disney World: Sie machte sich dort mit Sohnemann Cruz, ihrer Tochter Harper und ihrem Mann ein paar schöne Tage. Die vielen Bilder, die das Ex-Spice Girl in seiner Story gepostet hatte, zeigten, wie viel Spaß die Familie zwischen Mickey Mouse und Co. hatten.

Instagram / davidbeckham Harper Seven, Romeo, David, Cruz und Victoria Beckham auf der "Save our Squad"-Premiere

Instagram / romeobeckham Harper Seven Beckham

Instagram / victoriabeckham Cruz, Harper Seven, Victoria und David Beckham im Oktober 2022

Wie findet ihr es, dass Harper ihrem Papa einen Kuchen gebacken hat?



