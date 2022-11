Comeback: Johnny Depp wird wieder zu Captain Jack Sparrow!

Was für ein Comeback! Johnny Depp (59) hatte 14 Jahre lang den wohl berühmtesten Freibeuter der Welt gespielt – Captain Jack Sparrow! Nachdem der Schauspieler allerdings von seiner Ex-Frau Amber Heard (36) der häuslichen Gewalt angeklagt worden war, hatte Disney die Zusammenarbeit mit ihm beendet. Der letzte Prozess ging jedoch zugunsten des 59-Jährigen aus. Jetzt soll Johnny für die erfolgreiche Filmreihe Fluch der Karibik zurückkehren!

"Es ist geplant, dass Johnny als Captain Jack Sparrow zurückkehren wird", berichtet eine Quelle gegenüber The Sun. Der Beginn der Dreharbeiten sei für Februar im Vereinigten Königreich angedacht. "Die Planung steht noch ziemlich am Anfang und es steht noch kein Regisseur für das neue Projekt fest", fügt der Insider hinzu. Bevor die Produktion jedoch völlig ins Rollen käme, sei ein Probedreh mit Johnny geplant. Der neue Film trage den Namen "A Day at the Sea".

Erst im Sommer zeigte sich ein anderer Insider gegenüber PopTopic sicher, dass es ein Comeback von Johnny geben würde, obwohl der "Charlie und die Schokoladenfabrik"-Star dies zunächst selbst dementiert hatte. "Sie sind sehr zuversichtlich, dass Johnny ihnen verzeiht und als seine ikonische Figur zurückkehren wird", behauptete die Quelle.

Anzeige

Getty Images Johnny Depp, Schauspieler

Anzeige

Getty Images Johnny Depp, Filmstar

Anzeige

Getty Images Wachsfigur von Johnny Depp als Captain Sparrow, 2006

Anzeige

Freut ihr euch über die Rückkehr von Johnny als Jack Sparrow? Ja, total! Nein, eher nicht. Abstimmen Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de