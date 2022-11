Das sagt Kim Kardashian zur neuen Romanze von Pete Davidson

Eigentlich hat Kim Kardashian (42) genug um die Ohren. Mit seinem Unternehmen und den Kindern ist der Reality-Star in seinem Leben ganz schön eingespannt. Auch die Scheidung von Kanye West (45) ist noch immer nicht völlig vom Tisch. Der Rapper hält sie nach wie vor mächtig auf Trab. Doch auch die Beziehung zu Pete Davidson (29) sollte einfach nicht sein. Der bandelt neuerdings mit Emily Ratajkowski (31) an. Doch was sagt eigentlich Kim zu der vermeintlichen Romanze ihres Ex?

Tatsächlich sei es kein Problem für die 42-Jähirge, dass sich der Comedian so kurz nach ihrer Beziehung in den nächsten Flirt stürzt. "Kim stört die Beziehung zwischen Pete und Emily nicht", verrät ein Insider gegenüber ET. Denn sie sei sich bewusst, dass das zwischen ihr und dem Saturday Night Live-Star vorbei ist. "Sie möchte, dass jeder sein Leben genießt und glücklich ist", erklärt die Quelle.

Die kryptischen Zeilen, die der SKIMS-Mogul vor wenigen Tagen auf Instagram gepostet hat, würden sich dieser Aussage anschließen. "Eine Sache, die mir klar geworden ist, ist, dass am Ende immer alles gut geht. Manchmal sogar besser, als man es sich vorstellen kann. [...] Sieh das große Ganze", schrieb sie in dem sozialen Netzwerk.

Tammie Arroyo / AFF-USA.com / MEGA Pete Davidson und Kim Kardashian, April 2022

Getty Images Kim Kardashian, LACMA Art + Film Gala 2022

Getty Images Kim Kardashian, Reality-Star

