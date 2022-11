Keine Abfindung: Cristiano Ronaldo entgeht Millionenbetrag

Cristiano Ronaldo (37) geht leer aus. Nachdem der Fußballer in einem Interview gegen seinen derzeitigen Verein Manchester United und vor allem gegen seinen Trainer gewettert hatte, zogen die Verantwortlichen die Konsequenzen: Der Startkicker flog in hohem Bogen aus dem Klub. Und aus diesem Rausschmiss wird er auch nichts mitnehmen können. Der Verein setzte Cristiano nämlich vor die Tür – ohne eine Abfindung in Millionenhöhe.

Manchester United soll von Anfang an daran interessiert gewesen sein, Cristianos Abgang schnell und sauber über die Bühne zu bringen. Wie The Telegraph berichtete, sei eine Abfindung ebenfalls nicht geplant gewesen. Da Cristiano einen Jahresverdienst von etwa 19 Millionen Euro hat, stehe ihm eigentlich eine Abfindung von etwa 13 Millionen zu. Doch offenbar haben sich beide Parteien einvernehmlich gegen eine Auszahlung entschieden. Mit diesem Entschluss nimmt der 37-Jährige aus seiner Entlassung zwar keinen Cent mit nach Hause, aber immerhin kann er den Verein sofort verlassen.

Cristiano gab Anfang November in der Sendung "Piers Morgan Uncensored" ein Interview, indem er kritisierte, sich bei United nicht wohlzufühlen. Er sei der Ansicht, dass einige seiner Kollegen ihn nicht da haben wollten. Und für seinen Trainer Erik ten Hag empfinde er keinen Respekt, denn dieser respektiere ihn auch nicht, erklärte er.

