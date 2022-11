"Köln 50667"-Star Sophie Imelmann packt Beziehungsstatus aus

Sophie Imelmann (26) packt über ihr Liebesleben aus! Bekannt ist die Schauspielerin für ihr Auftreten in der deutschen Seifenoper Köln 50667. Ihre Figur Leonie steckt dort aktuell mitten in einer toxischen Beziehung. Doch wie sieht es bei der Schauspielerin selbst aus? Hat sie etwa derzeit jemanden an ihrer Seite? Promiflash hat bei ihr nachgehakt: Jetzt spricht Sophie offen über ihren derzeitigen Beziehungsstatus!

"Ich bin aktuell Single", klärt sie gegenüber Promiflash auf. Das störe Sophie allerdings gar nicht. Sie lebe gerne alleine und sei glücklich. Dennoch wünsche sich die 26-Jährige einen ehrlichen und aufrichtigen Partner an ihrer Seite. "Ich bin ein bisschen oldschool und glaube an die große Liebe. Ich bin davon überzeugt, dass sie mich irgendwann finden wird", zeigt sie sich zuversichtlich.

Die "Köln 50667"-Darstellerin gibt zudem Einblicke in ihre Vorstellung ihres Traumpartners. "Ich wünsche mir einen Mann, der mich auf Händen trägt, der mich ehrlich liebt und mit dem ich unendlich viel lachen kann", verrät sie.

"Köln 50667" läuft montags bis freitags um 18:05 Uhr bei RTLZWEI und jederzeit auf RTL+.

Promiflash Die "Köln 50667"-Stars Danny Liedtke und Sophie Imelmann im Promiflash-Interview

Instagram / sophieimelmann Sophie Imelmann, "Köln 50667"-Darstellerin

Instagram / sophieimelmann Sophie Imelmann, Influencerin

