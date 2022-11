Lernte Laura Müller den Wendler schon mit 16 Jahren kennen?

Sind Laura Müller (22) und Michael Wendler (50) schon viel länger ein Paar? Die Influencerin und der ehemalige Schlagersänger gehen seit Sommer 2018 gemeinsam durchs Leben. Im Juni 2020 gaben sie sich das Jawort – und beweisen seitdem immer wieder mit süßen Postings im Netz, wie glücklich sie miteinander sind. Doch kennen sich die Bloggerin und der Musiker in Wahrheit schon viel länger als gedacht? Angeblich sollen sie sich schon getroffen haben, als Laura gerade einmal 16 Jahre alt war!

Das behauptet nun zumindest Bild. Laut Informationen des Magazins sollen sich der 50-Jährige und die TV-Bekanntheit am 10. Juni 2017 auf einem Stadtfest in Stendal kennengelernt haben. Zu diesem Zeitpunkt war Laura 16 Jahre alt. "Am Abend gab es eine große Schlagerparty auf dem Markt. Da habe ich Laura das erste Mal gesehen", erzählte der Fotograf Roberto Abramowski, der ebenfalls auf dem Event war. Der Veranstalter soll die Beauty dabei sogar in den VIP-Bereich gebracht haben: "Dort hat sie den Wendler angehimmelt."

Doch was hält eigentlich die Mutter der ehemaligen Let's Dance-Kandidatin von ihrem neuen Leben? Immerhin wohnt Laura jetzt schon seit einigen Jahren in den USA und ist mit ihrem OnlyFans-Account ziemlich erfolgreich. "Ach nee. Dazu will ich lieber nichts sagen", stellte sie gegenüber dem Magazin klar.

Instagram / lauramuellerofficial Michael Wendler mit seiner Frau Laura Müller

Instagram / lauramuellerofficial Michael Wendler und Laura Müller im Mai 2022

Instagram / lauramuellerofficial Laura Müller, Influencerin

