Liam Payne Händchen haltend mit neuer Flamme gesichtet!

Liam Payne (29) hat sich wohl verknallt! Nachdem der One Direction-Star sich im Mai endgültig von seiner Verlobten Maya Henry (22) trennte, wurden Gerüchte um neue Romanzen laut – für die Ewigkeit bestimmt waren diese aber offenbar nicht. Ende Oktober wurde der Sänger dann mit einer unbekannten Frau gesichtet, die der Beau anscheinend immer noch datet: Liam und seine hübsche Begleitung genossen nun eine romantische Date-Night!

Bei der Dame handelt es sich offenbar um Kate Cassidy, eine britisch-amerikanische Influencerin. Paparazzi lichteten die beiden am Dienstag gemeinsam in London ab. Auf den Bildern, die Mail Online vorliegen, sind die beiden Hand in Hand zu sehen und wirken ziemlich vertraut. Scheint so, als handele es sich bei Liam und Kate um mehr als nur eine kurze Affäre.

Ein Insider plauderte gegenüber The Sun kürzlich ein paar Details über Liam und Kates Liaison aus: "Sie sind verrückt nacheinander. Kate ist ein wildes Mädel, also wird Liam definitiv ein aufregendes Abenteuer erleben. Sie ist immer in Nachtclubs unterwegs und scheint London zu lieben."

Anzeige

Getty Images Liam Payne, Sänger

Anzeige

Instagram / kateecass Kate Cassidy, Influencerin

Anzeige

Getty Images Liam Payne, Sänger

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de