Pöbelei: Ex-"Temptation Island"-Boy verteidigt Christina!

Eugen Lopez nimmt Christina Dimitriou (30) in Schutz! Vor allem ein Paar polarisiert in der diesjährigen Temptation Island V.I.P.-Staffel: Aleksandar Petrovic (31) und Christina. Beide sorgten mit ihrem Verhalten für Aufsehen: Während der Muskelmann sich in die Verführerin Vanessa Nwattu verguckt hat, pöbelte die Influencerin, was das Zeug hält – dafür kritisierte Aleks sie scharf. Der ehemalige Verführer Eugen stellt sich gegenüber Promiflash dahingehend nun aber auf Christinas Seite!

"Dieses Laute, dieses Asoziale, dieses Beleidigen, dieses Ausrasten hatte sie schon immer, aber sie hat ja auch nette Seiten. Sie kann ja auch ganz normal reden", erzählte er im Promiflash-Interview. Natürlich sei es unschön, dass Christina im TV so viel pöbeln würde – dennoch habe sie sich in Hinblick auf das, worauf es ankommt, nichts zu Schulden kommen lassen.

"Fakt ist, dass sie die Themen der Show – Respekt, Rücksicht, Treue und Loyalität – nicht verfehlt hat. Klar, sie ist asozial in manchen Momenten, aber sie ist halt treu. Und darauf kommt es in dieser Show an", machte Eugen abschließend mehr als deutlich.

RTL / Frank J. Fastner Aleks Petrovic und Christina Dimitriou

RTL Christina Dimitriou bei "Temptation Island V.I.P."

Instagram / eugen1pz Eugen Lopez, "Temptation Island"-Verführer 2021

