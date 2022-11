Prinzessin Kate kichert während Rede von König Charles III.

Im britischen Königshaus stand ein wichtiger Termin an! König Charles III. (74) hat am Dienstag nämlich zum ersten Mal seit dem Beginn seiner Amtszeit Staatsbesuch empfangen: Im Rahmen einer prachtvollen Parade hieß er den südafrikanischen Präsidenten Cyril Ramaphosa in London willkommen. Zudem veranstaltete der Monarch zu Ehren seines Gastes abends ein Staatsbankett im Buckingham-Palast – und dabei hatte wohl besonders eine Dame ihren Spaß: Prinzessin Kate (40) musste während Charles' Rede nämlich ständig kichern!

In einem neuen Video, das jetzt unter anderem Hello! vorliegt, ist die Rede von Charles zu sehen – und die Ansprache begann der 74-Jährige auf besondere Art und Weise: Der Regent startete seinen Vortrag nämlich mit Grußworten in insgesamt neun afrikanischen Sprachen. "Wow!", staunte der südafrikanische Präsident daraufhin immer wieder und lachte. Und auch Kate konnte sich bei der Freude des Gastes ein herzhaftes Kichern nicht verkneifen.

Während der Rede erinnerte Charles auch an seine verstorbene Mutter Queen Elizabeth II. (✝96) und ihre Liebe zu Afrika. Sie habe während ihrer Regentschaft mehrere Präsidenten getroffen. "Bei jeder dieser Gelegenheiten hat sie ihre Bewunderung für das Land und seine Menschen, seine Dynamik, seine natürliche Schönheit und Vielfalt zum Ausdruck gebracht", hielt Charles fest.

Getty Images Prinzessin Kate und der südafrikanische Präsident Cyril Ramaphosa beim Staatsbankett

Getty Images Prinzessin Kate im November 2022 in London

Getty Images Der südafrikanische Präsident Cyril Ramaphosa und König Charles III. im November 2022 in London

