Süß! Andrej Mangold und Freundin Annika Jung im Partnerlook

Was für ein niedliches Update von Andrej Mangold (35) und Annika Jung! Der Ex-Bachelor ist nach der dramatischen Trennung von seiner Rosengewinnerin Jennifer Lange (29) endlich wieder vergeben. Die Beauty, die als Account Director ihre Brötchen verdient, macht den Influencer total glücklich! Zuletzt machten die beiden zusammen Los Angeles unsicher. Jetzt posteten Anni und Andrej einen süßen Urlaubsrückblick – inklusive Partnerlook!

Via Instagram veröffentlichte das Pärchen nun zwei neue Bilder aus Los Angeles. Andrej und Anni posieren hier Arm in Arm auf einem Gehweg. Auffällig sind ihre zusammenpassenden Outfits: Beide tragen die gleiche braun-weiße College-Jacke und darunter helle Kleidung. Doch ein paar Fans finden: Nicht nur ihr Look ähnelt sich! "Ihr seht euch einfach so unfassbar ähnlich!", wunderte sich ein Follower. "Ihr könntet Geschwister sein!", betonte ein anderer.

In der Bildunterschrift starteten Andrej und Anni einen goldigen Aufruf: Sie sind auf der verzweifelten Suche nach einem geeigneten Pärchennamen! Das ließen ihre Fans sich nicht zweimal sagen – die beliebtesten Vorschläge lauten: "Double A", "Andrika" und "Drejni".

Instagram / anniju__ Annika Jung und Andrej Mangold

Action Press / Timm, Michael Andrej Mangold und Annika Jung bei der Box Gala in Berlin im September 2022

Instagram / dregold Andrej Mangold und Annika Jung auf Hawaii

