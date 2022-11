Superhappy: Was ist Sissi Hofbauer und Bens Liebesgeheimnis?

Sissi Hofbauer (26) und Ben Melzer schweben nach wie vor auf Wolke sieben. Schon seit vier Jahren gehen sie gemeinsam durchs Leben, im vergangenen Jahr verlobten sie sich sogar. 2023 wollen sich die Ex-Sommerhaus-Teilnehmer dann endlich ganz romantisch auf Santorini in Griechenland das Jawort geben. Aber warum sind Sissi und ihr Ben eigentlich so glücklich miteinander? Promiflash hat mal bei den Turteltauben nachgefragt.

"Wir haben eine ganz andere Werteeinstellung und Vorstellung von einer Beziehung, sodass wir nicht beim ersten Gegenwind wegrennen", erklärte Sissi im Promiflash-Interview. Die beiden haben schon immer sehr geschätzt, was sie aneinander haben und lassen ihre Beziehung nicht zur Selbstverständlichkeit werden. Außerdem unterstützen sie sich stets bedingungslos: "Das ist auch so ein Punkt, den ich unglaublich an unserer Beziehung liebe, weil wir halt alles für den anderen geben, ohne irgendwas als Gegenleistung zu verlangen."

Für Ben ist der gegenseitige Respekt füreinander entscheidend. "Wir begegnen uns auf Augenhöhe", ergänzte das Model gegenüber Promiflash. Trotzdem seien sie in Bezug auf ihre Liebe altmodisch: So würde Ben Sissi noch die Tür aufhalten und beim Essen für gewöhnlich zahlen – da haben sie genau dasselbe Wertesystem.

Anzeige

Instagram / sissimariehofbauer Sissi Hofbauer und Benjamin Melzer im Oktober 2022

Anzeige

Instagram / sissimariehofbauer Benjamin Melzer und Sissi Hofbauer im September 2022

Anzeige

Instagram / sissimariehofbauer Sissi Hofbauer und Ben Melzer im Mai 2022

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de