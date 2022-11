Was sagen Gigi Hadids Liebsten zur Liaison mit Leonardo?

Unterstützen sie diese Verbindung? Seit Monaten werden das Model und der Schauspieler Leonardo DiCaprio (48) öfter gemeinsam gesichtet. Mehrere Insider verrieten bereits einige Details dieser angeblichen Liaison. Die Stars sollen sich sehr gerne mögen und weiter kennenlernen wollen. Zuletzt erwischten Paparazzi die beiden beim Verlassen desselben Restaurants in New York. Aber was sagen eigentlich Gigis Liebsten zu Leo?

Auch hier meldete sich eine Quelle diesbezüglich zu Wort und betonte gegenüber Entertainment Tonight: "Bella und Yolanda finden, dass Leo unglaublich talentiert ist und unterstützen selbstverständlich die Beziehung. Sie wollen, dass Gigi glücklich ist, unterstützen sie und helfen ihr, eine tolle Mutter zu sein." Gigis Familie gibt anscheinend das Go. Sieht das ihr Ex Zayn Malik (29) genauso?

Nach den ersten Gerüchten rund um Leo und Gigi entfolgte der Sänger der Mutter seiner Tochter. Doch danach meinte ein Insider, dass zwischen den Eltern alles gut sei. Vor allem aber, weil die Laufstegschönheit wohl darauf achte, das Verhältnis mit Zayn nicht zu gefährden. Die Bindung zu Leo soll nichts kaputtmachen. Vielleicht ist das der Grund, warum sich beide nicht zu den Liebesspekulationen äußern?

