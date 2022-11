Weihnachtsblues? Lena Gerckes Tochter Zoe mag Tanne nicht

Lena Gercke (34) freut sich schon sichtlich auf den Advent! Die einstige Germany's next Topmodel-Gewinnerin ist zurzeit mit ihrem zweiten Baby schwanger. Gemeinsam mit ihrem Partner Dustin Schöne (37) und Töchterchen Zoe hat sie schon begonnen, die Wohnung weihnachtlich zu dekorieren. Ihren Fans präsentierte sie nun eine prächtige Tanne – doch Lenas Begeisterung dafür teilt wohl weder ihr Liebster noch ihr Nachwuchs!

Den Baum zeigte Lena ihren Fans jetzt in ihrer Instagram-Story. Darin ist zu sehen, wie Dustin sich streckt, um das Transportnetz von den Zweigen der Tanne zu lösen. Im Hintergrund hört man Töchterchen Zoe, die mit dem Gewächs alles andere als glücklich zu sein scheint. "Danke, Zoe! Endlich mal eine, die mit mir fühlt", pflichtet ihr Papa ihr bei. Nur Lena scheint zufrieden mit dem Deko-Objekt: "Wieso bin ich eigentlich die Einzige, die sich über den Baum freut?"

Letztendlich scheint sich die Zweijährige aber doch mit dem neuen nadeligen Mitbewohner anfreunden zu können. In dem Clip ist nämlich noch zu hören, wie sie im Hintergrund das Weihnachtslied "Oh Tannenbaum" anstimmt. Langsam, aber sicher scheint bei Lena und Dustin also echte Adventsstimmung einzuziehen.

Instagram / lenagercke Lena Gercke mit ihrer Tochter Zoe

Instagram / lenagercke Dustin Schöne im November 2022

Instagram / lenagercke Lena Gercke und ihre Tochter Zoe im Dezember 2021

