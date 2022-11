North West verwandelt ihre Mama Kim Kardashian in den Grinch

North West zeigt mal wieder eins ihrer Talente. Die Tochter von Kim Kardashian (42) und ihrem Ex-Mann Kanye West (45) teilt sich mit ihrer Mutter einen gemeinsamen TikTok-Account, auf dem jedoch hauptsächlich die Neunjährige zu sehen ist. Immer wieder postet sie lustige Videos. Zuletzt verriet sie sogar, dass der Horrorstreifen "Conjuring" ihr Lieblingsfilm sei, was die Fans ziemlich verstörte. Nun teilte das Mutter-Tochter-Gespann eine Aufnahme, in der North Kim in den Grinch verwandelt.

In dem kurzen Video auf TikTok trug die Neunjährige zunächst Concealer auf die Augenpartie des Reality-TV-Stars auf. Anschließend deckte sie Kims gesamtes Gesicht mit Foundation ein, gefolgt von grünem Lidschatten. Danach benutzte North Klebeband, um den perfekten geflügelten Eyeliner zu kreieren, bevor sie den Augenaufschlag mit noch mehr grünem Lidschatten vollendete. Zum Schluss zeichnete sie mit dunkelgrünem Eyeliner die berühmten Zornesfalten des Grinchs nach. Um den Look zu vervollständigen, trug Kim grünen Lippenstift auf und zog ihren besten grünen Pyjama an.

Das scheint nicht Norths einziges Talent zu sein. So spielte sie auch die Hauptrolle während einer Fashionshow ihres berühmten Vaters. Gemeinsam mit anderen Kindern sang sie in einem Chor Remix-Versionen von religiösen Liedern. Währenddessen wurde die neue Kollektion von Yeezy vorgestellt.

Facebook / https://www.instagram.com/kimkardashian/ North West und Kim Kardashian, Juni 2022

TikTok / kimandnorth Kim Kardashian als Grinch

