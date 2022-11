"Atemberaubend": Mike Singer schwärmt von "Let's Dance"-Tour

Mike Singer (22) schwingt endlich wieder das Tanzbein! Der Musiker nahm an der diesjährigen Staffel von Let's Dance teil – und das mit Erfolg. Gemeinsam mit Christina Luft (32) tanzte er sich fast bis ins Finale. Doch in der achten Show mussten die beiden ihre Koffer packen. Seit einigen Wochen ist der Sänger nun mit dem Cast auf Tour. Im Promiflash-Interview schwärmte Mike jetzt total von der Zeit mit seinen Kollegen!

Im Gespräch mit Promiflash erzählte der 22-Jährige jetzt, dass die "Let's Dance"-Tour ihm viel Spaß mache. "Das ist halt echt atemberaubend, wenn man mal überlegt, das sind 10.000 Menschen in jeder Stadt – also wirklich eine geile Zeit." Umso trauriger sei Mike, dass die Tour schon bald wieder vorbei ist: "Jetzt haben wir nur noch eine Woche, wo wir auftreten. [...] Ich will echt die letzten Städte richtig genießen."

Dass Mike und Christina viel mehr als nur Kollegen sind, behielten sie lange Zeit für sich. Umso überraschter waren viele Follower des Märchenschwarms auch, als er im vergangenen April ausgeplaudert hatte, dass er mit der Profitänzerin verwandt sei. Die 32-Jährige ist nämlich seine Cousine!

Getty Images Mike Singer und Christina Luft

RTL / Stefan Gregorowius Mike Singer und Christina Luft bei "Let's Dance"

RTL / Stefan Gregorowius Christina Luft und Mike Singer bei "Let's Dance"

