Denise Mski überglücklich: Die Geburt hat endlich begonnen!

Denise Mski (22) darf ihren Nachwuchs bald in den Armen halten. Im vergangenen Mai hatte die TikTokerin überraschend verkündet, dass sie zum ersten Mal schwanger ist. Gemeinsam mit ihrem Freund Oday darf sich die brünette Beauty über eine Tochter freuen. Im Netz hielt sie ihre Community während der Schwangerschaft stets über alle Entwicklungen auf dem Laufenden. Nun verriet Denise, dass die Geburt begonnen hat.

Auf ihrem Instagram-Account veröffentlichte die Influencerin jetzt zwei Schnappschüsse, die sie mit ihrem Babybauch zeigen. Allerdings werden die Fans die runde Körpermitte der 22-Jährigen wohl nicht mehr so oft zu Gesicht bekommen, denn die Entbindung ihres ersten Kindes hat bereits begonnen. "Wenn ihr das seht, dann ist es so weit und unsere Maus kommt", schrieb Denise entzückt unter ihrem Post. Bereits am Mittwoch hatte der Webstar in seiner Story verraten, dass die Geburt kurz bevorstehe: Denise verriet, dass sie seit einigen Stunden unter sehr starken Unterleibs- und Rückenschmerzen leiden würde.

Auch der werdende Papa ließ es sich nicht nehmen, die Fans auf seinem Account bei den Geburtsvorbereitungen mitzunehmen. So meldete er sich mehrfach aus dem Kreißsaal oder postete einige Aufnahmen des Paares in Klinikkitteln. "Ich war noch nie in meinem Leben so aufgeregt. [...] Bald haben wir unsere Prinzessin. Ich freue mich so sehr", schwärmte Oday.

Instagram / denise.mski Denise Mski, Webstar

Instagram / oday.dro Denise Mski und ihr Freund Oday im Kreißsaal im November 2022

Instagram / denise.mski Denise Mski im August 2022

