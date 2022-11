Mega-Erfolg: Das hält Netflix-Star Lucas Bravo am Boden!

Emily in Paris brachte ihm den Durchbruch! Als absoluter Herzensbrecher wurde Lucas Bravo, der in der Serie den Koch Gabriel spielt, über Nacht zum Star. Mittlerweile stand er sogar schon neben Julia Roberts (55) und George Clooney (61) für den Film "Ticket to Paradise" vor der Kamera und fängt an, sich einen Namen in Hollywood zu machen. Trotz allem wirkt der Franzose total geerdet. Mit Promiflash plauderte Lucas nun darüber, was ihn am Boden hält!

Der Hype um seine Person scheint den 34-Jährigen nicht zu kümmern. Auf dem "Moët & Chandon Effervescence"-Event in Berlin gab er Promiflash Einblicke in sein Privatleben und verriet: "Meine Freunde, meine Partnerin und meine Familie sind sehr glücklich über meinen Erfolg. Sie halten mich am Boden." Lucas findet also große Unterstützung in seinen Liebsten, mit denen er auch die meiste Zeit verbringt.

"Ich gehe nicht viel aus. Ich mag die Ruhe und das Beobachten", erzählte er im weiteren Interview mit Promiflash. Somit scheint er ganz anders als seine "Emily in Paris"-Figur Gabriel zu sein. In dem Netflix-Hit spielt Lucas nämlich einen superoffenen und flirtfreudigen Charakter.

