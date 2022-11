Hinter den Kulissen: Ryan Reynolds teilt süßen Tanz-Clip!

Ryan Reynolds (46) gibt seinen Fans einen Einblick in seine Arbeit! Der gebürtige Kanadier ist ein erfolgreicher Schauspieler. Am bekanntesten ist der Ehemann von Blake Lively (35) wohl für seine Hauptrolle in den "Deadpool"-Verfilmungen. Auch in weiteren Actionfilmen wie "The Adam Project", "Red Notice", "Free Guy" und "Bullet Train" begeisterte er zuletzt die Zuschauer. Doch der Hottie kann nicht nur brutale Streifen drehen: Jetzt bezaubert Ryan mit einem Clip, der ihn hinter den Kulissen seines neuen Weihnachtsfilms zeigt.

Via Instagram veröffentlichte er ein zauberhaftes Video: Hier sieht man Ryan hoch konzentriert mit Hollywood-Star Will Ferrell (55) zu Weihnachtsmusik tanzen! Mit der Hilfe von ihren Choreografen liefern die beiden ein paar wirklich komplizierte Schritte ab. Die Aufnahmen sind am Set ihres neuen Films "Spirited" entstanden, der gerade erst auf Apple TV+ erschienen ist.

"Spirited" ist eine moderne Neuverfilmung von Charles Dickens klassischer Geistergeschichte "Der Weihnachtsabend". Ryan spielt hier die Hauptrolle des Clint Briggs – das Pendant zu Ebenezer Scrooge. Und Will verkörpert einen Geist, der ihn belehren will. Würdet ihr euch den Streifen gerne ansehen? Stimmt ab!

Anzeige

Instagram / vancityreynolds Ryan Reynolds und Will Ferrell am Set von "Spirited"

Anzeige

Getty Images Ryan Reynolds und Will Ferrell bei der Premiere von "Spirited"

Anzeige

Getty Images Ryan Reynolds und Will Ferrell bei der Premiere von "Spirited"

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de