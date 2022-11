"James Bond"-Event: Hayley Atwell flasht mit Mega-Dekolleté

Hayley Atwell (40) zieht alle Blicke auf sich! Die Schauspielerin besuchte eine Gala in London, bei der der 60. Geburtstag des ersten "James Bond"-Films "Dr. No" gefeiert wurde. In eleganter Garderobe schritten die zahlreichen Schauspieler und Schauspielerinnen, allen voran 007-Darsteller Daniel Craig (54) in einem schicken schwarzen Anzug plus Fliege, über den roten Teppich. Doch besonders Hayleys außergewöhnliches Outfit begeisterte die Fans!

Die 40-Jährige erschien in einer blassblauen durchsichtigen Robe mit tiefem Ausschnitt auf der Veranstaltung. Die goldene glitzernde Corsage über dem bodenlangen Kleid brachte Hayleys Dekolleté besonders gut zur Geltung. Dazu kombinierte sie als Hingucker eine auffällige goldene Tasche mit Federn, eine Uhr und schlichte Ohrringe. Auch die offenen Plateau-Schuhe der Marvel-Darstellerin, die durch den tiefen Beinschlitz schimmerten, waren in Gold gehalten.

Doch auch die anderen anwesenden Schauspielerinnen entschieden sich für elegante Outfits: Gugu Mbatha-Raw beispielsweise glänzte in einem raffinierten asymmetrischen, schwarz-silbernen Kleid mit einer freien Schulter. Alisha Boe (25) trug ein samtiges schwarzes Minikleid mit Schulterpolstern, das ihre Oberweite ebenfalls toll betonte.

Getty Images Hayley Atwell, Schauspielerin

Getty Images Gugu Mbatha-Raw bei der "60 Jahre James Bond"-Party 2022

Getty Images Alisha Boe bei der "60 Jahre James Bond"-Party 2022

