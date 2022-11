60 Jahre "James Bond": Daniel Craig feiert den Kultfilm!

Daniel Craig (54) hat die Lizenz zum Feiern! Fünfmal stand der Brite als James Bond in den gleichnamigen Filmen vor der Kamera, 2021 drehte er seinen letzten Streifen als Geheimagent. Doch vor ihm verkörperten schon fünf weitere Schauspieler den Actionhelden, denn schließlich wurde der erste Film bereits 1962 gedreht. Nun wurden die "James Bond"-Filme 60 Jahre alt – und Daniel Craig feierte mit einer eleganten Gala!

Die starbesetzte Party zelebrierte den ersten "James Bond"-Film "Dr. No", bei dem Sean Connery (✝90) als erster Darsteller überhaupt in die Rolle des Spions schlüpfte. Die Gala fand in London statt – und Daniel erschien, wie es sich für einen würdigen James Bond gehört, stilvoll im schwarzen Anzug mit passender Fliege. Neben ihm erwiesen viele weitere Schauspieler und Schauspielerinnen wie Hayley Atwell (40), Gugu Mbatha-Raw oder Will Poulter (29) dem Agenten die Ehre und glänzten ebenfalls in eleganter Garderobe.

Wer nach Daniels Ende seinen begehrten Posten als 007 übernehmen wird, ist noch nicht bekannt. Jedoch werden zahlreiche Schauspieler heiß gehandelt: So bekundete zum Beispiel Luke Evans (43) großes Interesse an der Rolle – doch auch Regé-Jean Page (34), Henry Cavill (39) und Tom Hardy (45) sowie Idris Elba (50), James Norton (37) und Jamie Dornan (40) werden als Superspion gehandelt.

Getty Images Daniel Craig im November 2022

Getty Images Hayley Atwell bei der "60 Jahre James Bond"-Party 2022

Getty Images Gugu Mbatha-Raw bei der "60 Jahre James Bond"-Party 2022

