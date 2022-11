Jessi Haller weint: Sie erfüllt sich mit eigenem Song Traum

Jessica Haller (32) ist total emotional! Die Influencerin hatte vor wenigen Tagen einen Weihnachtssong mit dem Titel "Love Will Bring You Home" eingesungen. Einen Teaser davon hat sie bereits voller Stolz in den sozialen Medien geteilt. Der schien auch bei den Fans der Blondine richtig gut anzukommen. Sie kassierte eine große Portion Lob für ihr Gesangstalent. Ihr erster eigener Song lässt Jessica jetzt ganz emotional werden!

"Ich bin einfach nur sprachlos. Ich bin gerührt und stehe einfach voll neben mir", verrät die 32-Jährige jetzt auf Instagram. Ihr erster eigener Song bedeute ihr sehr viel. "Ich weiß noch, wie ich im Studio echt geflennt habe zwischen jeder Zeile und ich mich immer wieder aufraffen musste, das wieder einzusingen", gesteht die gebürtige Essenerin. Vor Freude kommen ihr dann sogar erneut die Tränen. "Es ist wirklich ein kleiner Kindheitstraum, der wahr geworden ist gerade", lässt die Auswanderin ihre Follower wissen.

Schon morgen wird die Frau an der Seite von Johannes Haller (34) das Weihnachtslied promoten. "Ich habe gerade tatsächlich erfahren, dass ich morgen mein erstes Radio-Interview habe", erzählt sie vor Glück. Noch viel mehr freue sie sich darüber, dass sie am 25. November ein Musikvideo drehe. Möglich gemacht habe das Jessis Gatte, der hinter dem Rücken seines Schatzes alles organisierte.

Anzeige

Instagram / jessica_haller Jessica Haller im November 2022

Anzeige

Instagram / jessica_haller Jessica Haller im November 2022

Anzeige

SAT.1/Julia Feldhagen Jessica Paszka im Finale von "Pretty in Plüsch" 2020

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de