Lässig! Schwangere Aurora Ramazzotti in Mailand unterwegs

Aurora Ramazzotti (25) scheint ihre Schwangerschaft in vollen Zügen zu genießen! Die Tochter von Michelle Hunziker (45) und Eros Ramazzotti (59) wird bald zum ersten Mal Mama: Sie und ihr Partner Goffredo Cerza erwarten ein gemeinsames Baby. Ihre Fangemeinde lässt die Brünette mit Updates rund um ihren Babybauch immer wieder an ihrer Schwangerschaft teilhaben. Nun zeigte Aurora sich in einem total lässigen Preggo-Look!

Paparazzi lichteten Aurora bei einem entspannten Stadtbummel in Mailand ab – auf den Aufnahmen trägt sie lockere Jeans, schwarze Stiefeletten und einen lässigen Cardigan, das Outfit kombinierte sie mit einer stylishen Sonnenbrille. Besonders ins Auge fällt aber ihr breites Lächeln: Die 25-Jährige strahlt bis über beide Ohren.

Erst vor rund einer Woche plauderte die werdende Oma Michelle bei Wetten, dass..? aus, wann Auroras ungeborenes Baby voraussichtlich zur Welt kommen soll: "Ich werde Oma. Im April habe ich endlich ein Enkelkind in meinen Armen. Das ist fantastisch!", freute die Moderatorin sich.

Anzeige

Splash News Aurora Ramazzotti, Tochter von Michelle Hunziker und Eros Ramazzotti

Anzeige

ActionPress Aurora Ramazzotti

Anzeige

Getty Images Michelle Hunziker bei "Wetten, dass..?" 2022

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de