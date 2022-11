Mit Salma Hayek: So hot wird der letzte "Magic Mike"-Teil

Channing Tatum (42) schlüpft ein letztes Mal in seine Rolle als Stripper Michael Lane! In Magic Mike und "Magic Mike XXL" begeisterte der Schauspieler seine Fans mit Tanzeinlagen – und ziemlich wenig Stoff am Leib. "Ihr habt mich schon auf der Bühne tanzen sehen, aber ihr habt mich noch nie einen persönlichen Lapdance geben sehen…", teaserte Channing gegenüber Entertainment Tonight an, dass sich sein Publikum auf einiges gefasst machen kann. Im ersten Trailer zu "Magic Mike – The Last Dance" bekommen seine Fans jetzt einen Vorgeschmack auf den heißen Tanz, den der Fitnessfan an Salma Hayek (56) zum Besten gibt.

