Sexy Outfits: So heiß kleidet sich Heidi Klum am GNTM-Set!

Heidi Klum (49) ist schon wieder auf der Suche nach dem schönsten Mädchen Deutschlands – die Chefjurorin dreht nämlich bereits die nächste Germany's next Topmodel-Staffel! Am Set der Castingshow wirft sich die Frau von Tom Kaulitz (33) wie gewohnt in besonders stylishe und sexy Outfits: Heidi tanzte in den vergangenen Tagen beispielsweise in einem heißen Leder-Zweiteiler durch das Studio – oder präsentierte ihr pralles Dekolleté in einem Jeans-Look!

Anzeige

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de