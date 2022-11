Süße Christbaumkugel! Amy Hart präsentiert ihren Babybauch

So schön schwanger ist Amy Hart! Gemeinsam mit ihrem Partner Sam Rason erwartet die britische Love Island-Bekanntheit ihr erstes Baby. Für das Paar geht damit ein lang ersehnter Kinderwunsch in Erfüllung. In den vergangenen Wochen hielt die werdende Mama ihre Fans fleißig auf dem Laufenden, was ihre Schwangerschaft angeht. Das neueste Update ist nun besonders süß geworden: Hier zeigt Amy stolz ihre Christbaumkugel – aka ihren Babybauch – vor dem Weihnachtsbaum!

Diese süße Bilderreihe postete das Reality-TV-Sternchen jetzt auf Instagram: Amy trägt einen Pyjama mit Weihnachtsmotiv und posiert vor ihrem geschmückten Tannenbaum. Ihr Oberteil hat sie extra hochgezogen, sodass man einen guten Blick auf ihren nackten Bauch bekommt – der ist ziemlich groß geworden! Besonders lustig: Ihr Partner Sam machte die Influencerin nach und streckt auf einem Schnappschuss ebenso seinen Bauch heraus. In der Bildunterschrift verrät die werdende Mutter, dass sie sich in der 25. Woche befindet.

Bisher würde die Schwangerschaft auch ganz wunderbar verlaufen. "Ich hatte heute einen Termin mit meiner Hebamme und so weit sieht alles gut aus. Mein Bauch ist knapp unter dem Durchschnitt von der Größe her und der Herzschlag war stark", berichtet Amy. "Wir haben noch etwa 15 bis 17 Wochen vor uns."

Instagram / amyhartxo Amy Hart in der 25. Schwangerschaftswoche

Instagram / amyhartxo Amy Harts Partner Sam Rason

Instagram / amyhartxo Amy Hart, britischer "Love Island"-Star

